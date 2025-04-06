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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «В Америке фигура Овечкина уже давно не просто на одном уровне с Гретцки, но и выше»

«Овечкин вписал свое имя в мировую историю, я рада за него. За этим событием наблюдает весь мир, в Америке фигура Овечкина уже давно не просто на одном уровне с Гретцки, но и выше.

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