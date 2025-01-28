К чему приведет гонка зарплат в России

В России наблюдается гонка зарплат из-за нехватки кадров. Как рассказал в интервью URA.RU кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института Народнохозяйственного Прогнозирования Российской Академии Наук Вадим Потапенко, главной тенденцией в ближайшие десятилетия будет замена людей, занимающихся монотонной работой, на роботов, а высвободившихся специалистов будут переобучать для сложной высокооплачиваемой работы.