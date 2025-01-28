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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

К чему приведет гонка зарплат в России

В России наблюдается гонка зарплат из-за нехватки кадров. Как рассказал в интервью URA.RU кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института Народнохозяйственного Прогнозирования Российской Академии Наук Вадим Потапенко, главной тенденцией в ближайшие десятилетия будет замена людей, занимающихся монотонной работой, на роботов, а высвободившихся специалистов будут переобучать для сложной высокооплачиваемой работы.

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