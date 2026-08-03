Эксперт объяснил, почему банки повышают ставки по вкладам вопреки решениям ЦБ

С одной стороны, повышенные ставки по вкладам дают шанс заработать больше, с другой — более дорогие кредиты могут увеличить долговую нагрузку Центральный банк, снижая ключевую ставку, не всегда вызывает немедленную реакцию у всех кредитных организаций.