© Valentyn Ogirenko/ReutersОрганизовать открытые и демократические выборы в условиях продолжения боевых действий на Украине невозможно.
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