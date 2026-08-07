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Ротенберг про Кубок Овечкина: «Красная Машина Юниор» вошла в восьмерку сильнейших. Академия создана с нуля, а воспитанники уже нередко обыгрывают школы, существующие десятилетия»

Основатель академии «Красная Машина Юниор» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о выступлении команды на Кубке Овечкина.

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