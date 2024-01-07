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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райнхарт сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Колорадо». Форвард «Флориды» делит 2-е место в гонке снайперов с 28 шайбами

Райнхарт сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Колорадо». Форвард «Флориды» делит 2-е место в гонке снайперов с 28 шайбами

Форвард «Флориды» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (8:4).  На его счету стало 50 (28+22) очков в 39 играх.

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