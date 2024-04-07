Колокольцев: число тяжких преступлений возросло в РФ из-за мошенников с Украины

В России отметили рост преступлений, связанных с мошенничеством. Глава МВД Владимир Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что во многом это произошло из-за телефонных аферистов, действующих с Украины.
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