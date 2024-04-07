360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    А всем и ненадо! Вполне устраивает бумажная квитанция«Известия»: все р...
  • АндрейБорков
    При этом укродиверсанты там не действовали, ракеты-бомбы там не взрывались, террористы там не стреляли не взрывали ни...Под Оренбургом за...
  • Сергей Oблезов
    Надо иконы вернуть, хохлам.Обозреватель Раки...

Колокольцев: число тяжких преступлений возросло в РФ из-за мошенников с Украины

Колокольцев: число тяжких преступлений возросло в РФ из-за мошенников с Украины

В России отметили рост преступлений, связанных с мошенничеством. Глава МВД Владимир Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что во многом это произошло из-за телефонных аферистов, действующих с Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх