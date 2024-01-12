Сбербанк повысил ставки по кредитам

Сбербанк повысил минимальные процентные ставки по беззалоговым потребительским кредитам.Теперь кредит на любые цели возможно оформить в банке новым клиентам по ставке от 17,9% (ранее 16,9%) до 34,9% годовых в сумме до 30 млн рублей.
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