Народные Новости

859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Нет уж. Сдох так сдох.Олег Тиньков удал...
  • Леонтий Букштейн
    Идиотизм киевских управленцев зашкаливает. Как тут не вспомнить  стихи Державина: Осел останется ослом, Хотя осыпь ег...Поляки не смогли ...
  • tatyanadavydkina
    А чего тайно-то? Никто ее бы останавливать не стал. У бабушки опять маразм зашкалил.Актриса Лия Ахедж...

Командир подразделения РСЗО рассказал о роли мобилизованных на Запорожском направлении

Командир подразделения РСЗО рассказал о роли мобилизованных на Запорожском направлении

Командир одного из подразделений РСЗО рассказал, что мобилизованные пополнили ряды реактивной артиллерии на Запорожском направлении, чем значительно усилили ее огневую мощь, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх