Движение по центральным улицам Москвы в новогодние праздники ограничат Анна ФедороваВ связи с праздничными мероприятиями в новогоднюю ночь 2024 года движение на отдельных улицах Москвы будет временно ограничено.
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