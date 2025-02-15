Как Земля обзавелась ледяными шапками? Удивительная история редкого климата и счастливой случайности

Вы когда-нибудь задумывались, почему наша планета не похожа на Венеру, окутанную плотным «парником»? Или на безжизненно холодный Марс? Почему именно на Земле, третьей планете от Солнца, раскинулись сверкающие ледяные шапки, а в океанах плещется жизнь? Ответ, как выяснилось, кроется в удивительном и, можно сказать, счастливом стечении обстоятельств.