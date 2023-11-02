"Некто в чёрном": Полиция начала охоту на убийцу начальника судебных приставов в Рязани

Громкое убийство потрясает Рязань. Вечером 1 ноября было обнаружено тело 35-летнего капитана Сергея Калужского, начальника отделения по взысканию административных штрафов, с огнестрельными ранениями в голову.
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