Жителей Японии предупредили об опасности литий-ионных батарей

Причиной рекордного числа пожаров стали литий-ионные аккумуляторы, смешанные с бытовым мусором, предупреждают муниципальные власти Иокогамы, призывая людей выбрасывать батарейки исключительно в специальные контейнеры, 27 июля пишет The Mainichi.
Причиной рекордного числа пожаров стали литий-ионные аккумуляторы, смешанные с бытовым мусором, предупреждают муниципальные власти Иокогамы, призывая людей выбрасывать батарейки исключительно в специальные контейнеры, 27 июля пишет The Mainichi.
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