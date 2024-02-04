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Магнитные бури 5 февраля: как сохранить здоровье в период активности Солнца

Магнитные бури 5 февраля: как сохранить здоровье в период активности Солнца

Магнитные бури 5 февраля: как сохранить здоровье в период активности Солнца Ольга ВайленкоВ ближайшие дни земляне столкнутся с предстоящей магнитной бурей G1, ожидаемой 5 февраля, согласно данным астрономов.

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