LTE-сеть МегаФона впервые пришла в приморское село Красный Кут. С появлением скоростного мобильного интернета оператора порядка полутора тысяч местных жителей могут решать бытовые проблемы не выходя из дома с помощью своего смартфона: записываться в поликлинику, оформлять больничный лист, получать налоговый вычет и многое другое.