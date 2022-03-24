LTE-сеть МегаФона впервые пришла в приморское село Красный Кут. С появлением скоростного мобильного интернета оператора порядка полутора тысяч местных жителей могут решать бытовые проблемы не выходя из дома с помощью своего смартфона: записываться в поликлинику, оформлять больничный лист, получать налоговый вычет и многое другое.
Популярные статьи
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии