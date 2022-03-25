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Маррей о матче с Медведевым: «Последние несколько сезонов он очень здорово играет на харде и заслуженно стал одним из лучших игроков мира»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал то, что сыграет с Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Майами.

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