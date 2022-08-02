Об ухудшении ситуации с коронавирусом заявили в Минздраве Приморья

Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко призвала местных жителей пройти вакцинацию и ревакцинацию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на официальный Tg-канал чиновника (12+).