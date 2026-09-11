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Пытаясь скрыться, сбил свою же подельницу. На Урале поймали банду, обворовывающую бойцов СВО

Пытаясь скрыться, сбил свою же подельницу. На Урале поймали банду, обворовывающую бойцов СВО

В Екатеринбурге полицейские раскрыли мошенническую схему по обману бойцов СВО – задержаны трое участников преступной группировки.

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