Politico: Венгрия настороженно относится к санкциям ЕС против российского СПГ

Венгрия настороженно отнеслась к предложению Евросоюза ввести санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ) и грозится заблокировать меры, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе.
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