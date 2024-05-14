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Politico: Венгрия настороженно относится к санкциям ЕС против российского СПГ

Politico: Венгрия настороженно относится к санкциям ЕС против российского СПГ

Венгрия настороженно отнеслась к предложению Евросоюза ввести санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ) и грозится заблокировать меры, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе.

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