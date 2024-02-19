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Актеры фильма «Лед-3» встретились с фанатами на катке Северного речного вокзала

Актеры фильма «Лед-3» встретились с фанатами на катке Северного речного вокзала

Новый фильм «Лед-3» за пять дней собрал почти 700 млн рублей и вышел в топы российского кинопроката. Фанаты смогли встретиться с актерами картины на катке Северного речного вокзала, где артисты провели конкурсы и пофотографировались с поклонниками.

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