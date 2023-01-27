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Кайри Ирвинг и Зайон Уильямсон попали в стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА

Стали известны игроки стартовых пятерок Матча всех звезд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

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