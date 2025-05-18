В Курской области украинские военные применили противотанковые мины, которые были произведены в Соединённых Штатах Америки в 1944 году, сообщил РИА Новости командир сводного […] The post Под Курском обнаружили противотанковые мины США 1944 года выпуска first appeared on LentaMsk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)