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Под Курском обнаружили противотанковые мины США 1944 года выпуска

В Курской области украинские военные применили противотанковые мины, которые были произведены в Соединённых Штатах Америки в 1944 году, сообщил РИА Новости командир сводного […] The post Под Курском обнаружили противотанковые мины США 1944 года выпуска first appeared on LentaMsk.

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