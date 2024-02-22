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Америка может утратить ядерную триаду?

Америка может утратить ядерную триаду?

 6 января 4,4K прочитали Упадок атомной отрасли достиг невиданных глубин Программа разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel, которая реализуется в настоящий момент в интересах ВВС США, столкнулась с серьёзными и непредвиденными трудностями, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в своем выступлении на онлайн-конференции, организованной «Центром новой американской безопасности».

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Комментарии
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Россиянин
Гегемон таким образом становится хихимоном.
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15 час.
Владимир Самборский
Да уж... Похоже на конец 80-х годов в СССР, когда всего и на всех стало не хватать...
Ответить
14 час.

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