6 января 4,4K прочитали Упадок атомной отрасли достиг невиданных глубин Программа разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel, которая реализуется в настоящий момент в интересах ВВС США, столкнулась с серьёзными и непредвиденными трудностями, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в своем выступлении на онлайн-конференции, организованной «Центром новой американской безопасности».
Америка может утратить ядерную триаду?
Комментарии
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Россиянин
Гегемон таким образом становится хихимоном.
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15 час.
Владимир Самборский
Да уж... Похоже на конец 80-х годов в СССР, когда всего и на всех стало не хватать...
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14 час.
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