Бывший полковник армии Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис, выступая на YouTube, выразил мнение, что конфликт на Украине мог быть завершён гораздо раньше, если бы западные страны прислушались к позиции России.
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