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Аналитик Дэвис: конфликт на Украине можно было завершить намного раньше

Аналитик Дэвис: конфликт на Украине можно было завершить намного раньше

Бывший полковник армии Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис, выступая на YouTube, выразил мнение, что конфликт на Украине мог быть завершён гораздо раньше, если бы западные страны прислушались к позиции России.

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