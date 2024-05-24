Эти дизельные автомобили с пробегом стали самыми популярными в России

Аналитики сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали актуальные предложения на своей платформе и назвали самые широко представленные марки и модели подержанных дизельных авто, а также их среднюю стоимость.
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