Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова обратила внимание на то, что представитель польской стороны Радослав Сикорский обязан со всей честностью поделиться данными о том, что Соединённые Штаты Америки замешаны в атаках на газовые трубопроводы «Северный поток».
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