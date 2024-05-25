Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова обратила внимание на то, что представитель польской стороны Радослав Сикорский обязан со всей честностью поделиться данными о том, что Соединённые Штаты Америки замешаны в атаках на газовые трубопроводы «Северный поток».