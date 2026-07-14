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Парламентская газета

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Володин подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Володин подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 14 июля подал документы в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы девятого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164.

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