Володин подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 14 июля подал документы в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы девятого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164.
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