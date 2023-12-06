Байден: Я баллотируюсь в президенты США, чтобы помешать Трампу

Престарелый президент США объяснил свои мотивы повторно баллотироваться на пост главы государства.81-летний глава Белого дома Джо Байден заявил о том, что не стал во второй раз баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить".
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