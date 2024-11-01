Гусятникова: россиян освободят от уплаты НДФЛ с выгоды от экономии по процентам

Про новые правила касательно освобождения от уплаты НДФЛ для россиян, взявших жилищный кредит до конца 2024 года, рассказала агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
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