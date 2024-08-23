Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Ветчинкин
    А когда Клинцевич был сотрудником *Альфы*?"Уставы пишутся к...
  • Владимир Алтайцев
    Жалкий  лепет  про тероборону. Автор, на  дворе  2024  год, а  не 1812, когда  отбиваться  от бандитов в военной  фор...Впервые за тысячу...
  • Владимир Алтайцев
    Не нравитсямне  этот пышный  заголовок. Как  будто  автор  хочет сказать, ч то и раньше  полководцы  Руси , Ри, СССР ...Впервые за тысячу...

Из областной больницы выписали мужчину, который провёл 17 часов под завалами дома в Нижнем Тагиле

Из областной больницы выписали мужчину, который провёл 17 часов под завалами дома в Нижнем Тагиле

Пациента 80 лет доставили в Свердловскую областную клиническую больницу в очень тяжёлом состоянии  Тагильчанина Вениамина Уртминцева, который провёл 17 часов под завалами рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле, выписали сегодня, 23 августа, из свердловской областной клинической больницы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх