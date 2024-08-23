Из областной больницы выписали мужчину, который провёл 17 часов под завалами дома в Нижнем Тагиле

Пациента 80 лет доставили в Свердловскую областную клиническую больницу в очень тяжёлом состоянии Тагильчанина Вениамина Уртминцева, который провёл 17 часов под завалами рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле, выписали сегодня, 23 августа, из свердловской областной клинической больницы.