Из областной больницы выписали мужчину, который провёл 17 часов под завалами дома в Нижнем Тагиле

Пациента 80 лет доставили в Свердловскую областную клиническую больницу в очень тяжёлом состоянии Тагильчанина Вениамина Уртминцева, который провёл 17 часов под завалами рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле, выписали сегодня, 23 августа, из свердловской областной клинической больницы.
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