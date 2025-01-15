Значит, операция по овладению халявной квартирой началась еще год назад

Гулька Всех мигрантов давно пора выкинуть из России как паршивых щенят. Тахмина пусть свои уроки в Таджикистане проводит. А сертификат отобрать и передать нашей российской семье, у нас многодетные тоже есть.

Александр Поляков Вопрос, а почему они в подмосковье? Там что, все резиновое? а кто будет осваивать, поднимать экономику где-то в глубинке, Псковской, курганской, тамбовской, оренбургской и других регионах? Хотя думаю им и там рады не будут.