Infopro54.ru – Новости Сибири «Порву за этот флаг»: скандал с подаренной мигрантам квартирой набирает обороты Вызвавшая общественный резонанс история с подаренным подмосковными чиновниками жилищным сертификатом многодетной семье мигрантов набирает обороты.
Значит, операция по овладению халявной квартирой началась еще год назад
Комментарии
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Гулька
Всех мигрантов давно пора выкинуть из России как паршивых щенят. Тахмина пусть свои уроки в Таджикистане проводит. А сертификат отобрать и передать нашей российской семье, у нас многодетные тоже есть.
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5 час.
Александр Поляков
Вопрос, а почему они в подмосковье? Там что, все резиновое? а кто будет осваивать, поднимать экономику где-то в глубинке, Псковской, курганской, тамбовской, оренбургской и других регионах? Хотя думаю им и там рады не будут.
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5 час.
Елена Соколовская
Полностью согласна, но,увы, ничего не будет (кроме бури в стакане воды/т.е в сетях) и квартира останется у этих черножопых и глава серии дальше будет служить ишачью 😪😪😪
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2 час.
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