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Терзич о «Боруссии» и ЛЧ: «Заработали выход в 1/4 упорным трудом. Первые 30 минут с ПСВ были лучшими в сезоне» 

В ответном матче 1/8 финала дортмундцы обыграли ПСВ (2:0, первая игра – 1:1). «Мы заработали выход в четвертьфинал упорным трудом.

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