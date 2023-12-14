«Мы создаём вселенную Death Stranding, которую никто никогда не видел»: к работе над фильмом по мотивам хита Кодзимы присоединилась прославленная киностудияАнонсированный год назад фильм по мотивам курьерского экшена Death Stranding от студии Kojima Productions и гейм-дизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) заручился поддержкой известной киностудии.