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«Мы создаём вселенную Death Stranding, которую никто никогда не видел»: к работе над...

«Мы создаём вселенную Death Stranding, которую никто никогда не видел»: к работе над...

«Мы создаём вселенную Death Stranding, которую никто никогда не видел»: к работе над фильмом по мотивам хита Кодзимы присоединилась прославленная киностудияАнонсированный год назад фильм по мотивам курьерского экшена Death Stranding от студии Kojima Productions и гейм-дизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) заручился поддержкой известной киностудии.

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