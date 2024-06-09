Куда сходить: интересные мероприятия 10 июня в Крыму

ВИКТОРИНА Детская библиотека № 6 им. Ю. Гагарина (Евпатория, Некрасова 61) Историко-познавательная игра «Наша Родина большая, необъятная страна» 6+ 10 июня, 11:00 Мероприятие для детей приурочено ко Дню России Ребятам расскажут об истории празднования Дня России, о главных символах нашей страны – гербе, флаге и гимне.
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