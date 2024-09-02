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Алаудинов: спецназ «Ахмат» за сутки сжег три единицы техники ВСУ под Суджей

Алаудинов: спецназ «Ахмат» за сутки сжег три единицы техники ВСУ под Суджей

Украинские войска за сутки потеряли в Суджанском районе Курской области несколько единиц техники. Многие солдаты ВСУ получили ранения, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

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