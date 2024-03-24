Психолог Хох дала советы пострадавшим в теракте для избавления от страха

Главный медицинский психолог Минздрава Московской области Ирина Хох дала несколько практических советов пострадавшим, родственникам погибших и тем, кто испытывает страх и тревогу в связи с терактом в Crocus City Hall.
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