ДУБАЙ (ИА Реалист). Иран применяет новые тактики для атак на суда, проходящие через Ормузский пролив, стремясь удержать высокие цены на нефть и повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся в ноябре.
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