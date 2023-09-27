В Подмосковье подготовлена насыщенная программа мероприятий к Всемирному дню туризма

Бесплатные экскурсии и викторины, познавательные программы и интересные презентации, мастер-классы и самые различные интерактивные занятия ждут гостей и жителей Подмосковье в связи с проведением Всемирного дня туризма.
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