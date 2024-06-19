Во Владивостоке мигранты, граждане Узбекистана, надругались над русской девушкой ВЛАДИВОСТОК: пятеро мигрантов под угрозой убийства надругались над официанткой.
Чеченцы переломали ноги таджику за домогательства к "сестре"
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
А чего им бояться, диаспоры заплатят сколько надо и выпустят, по 500 р штрафа заплатят и дальше будут творить беспредел
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46 мин.
сергей максимов
Стоит русскому вступиться за свою девушку и "угостить приезжего гостя" "звиздоками" как его "засадят" за превышение ...... правда если этот заступник не сын "руководителя".
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44 мин.
А
Алексей
А "сын руководителя" на это неспособен.
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31 мин.
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