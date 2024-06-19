Чеченцы переломали ноги таджику за домогательства к "сестре"

ВЧ Владимир Черноморский А чего им бояться, диаспоры заплатят сколько надо и выпустят, по 500 р штрафа заплатят и дальше будут творить беспредел

сергей максимов Стоит русскому вступиться за свою девушку и "угостить приезжего гостя" "звиздоками" как его "засадят" за превышение ...... правда если этот заступник не сын "руководителя".