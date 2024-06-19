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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Алексей
    А "сын руководителя" на это неспособен.Чеченцы переломал...
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Чеченцы переломали ноги таджику за домогательства к "сестре"

Чеченцы переломали ноги таджику за домогательства к "сестре"

Во Владивостоке мигранты, граждане Узбекистана, надругались над русской девушкой ВЛАДИВОСТОК: пятеро мигрантов под угрозой убийства надругались над официанткой.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
А чего им бояться, диаспоры заплатят сколько надо и выпустят, по 500 р штрафа заплатят и дальше будут творить беспредел
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46 мин.
сергей максимов
Стоит русскому вступиться за свою девушку и &quot;угостить приезжего гостя&quot; &quot;звиздоками&quot; как его &quot;засадят&quot; за превышение ...... правда если этот заступник не сын &quot;руководителя&quot;.
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44 мин.
А
Алексей
А &quot;сын руководителя&quot; на это неспособен.
Ответить
31 мин.

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