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Посол Китая обозначил главные направления сотрудничества с Россией в 2025 году

Москва и Пекин станут углублять деловое партнерство, продвигать его в таких традиционных сферах, как энергоресурсы, транспортно-коммуникационная взаимосвязанность, торговля, экономика, инвестиции и сельское хозяйство.

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