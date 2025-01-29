Посол Китая обозначил главные направления сотрудничества с Россией в 2025 году

Москва и Пекин станут углублять деловое партнерство, продвигать его в таких традиционных сферах, как энергоресурсы, транспортно-коммуникационная взаимосвязанность, торговля, экономика, инвестиции и сельское хозяйство.
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