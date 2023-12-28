Новогодние мечты детей из Ивановской области исполнились в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний»Губернатор Станислав Воскресенский снял с благотворительной ёлки открытки-послания с мечтами дочки участника СВО 4-летней Алисы из Шуи, 5-летнего Александра из Иванова и 8-летней Александры из Луганской Народной Республики.
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