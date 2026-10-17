Компания Apple назвала «невероятным» спрос на свой новый складной смартфон iPhone Duo. Получить его при заказе через официальный сайт получится не раньше 2027 года.
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