В Москве завершили расследование аферы с постановкой мигрантов на учет

Завершено расследование аферы с незаконной регистрацией мигрантов в МосквеЗавершено расследование аферы с постановкой нелегальных мигрантов на учет, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России .
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