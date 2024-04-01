Эксперт Храпунова рассказала, как избежать мошенников в сфере медицинских услуг

Возможными целями для таких мошенников становятся люди, прошедшие недавние медицинские обследования В интервью «радио Sputnik» куратор и эксперт платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова поделилась советами о том, как избежать мошенников, которые пользуются украденными медицинскими данными.