Эксперт Храпунова рассказала, как избежать мошенников в сфере медицинских услуг

Возможными целями для таких мошенников становятся люди, прошедшие недавние медицинские обследования В интервью «радио Sputnik» куратор и эксперт платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова поделилась советами о том, как избежать мошенников, которые пользуются украденными медицинскими данными.
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