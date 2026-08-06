FIVB отреагировала на отказ россиян выступать на ЧМ по волейболу в Польше

Турнир среди мужских команд пройдет в 2027 году. Международная федерация волейбола (FIVB) не накажет Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) за отказ выступать на мужском чемпионате мира в Польше, сообщает ТАСС со ссылкой на FIVB.
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