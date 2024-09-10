Жители Кировской области получат 100-процентный налоговый вычет за вклад в образование

В Кировской области вступили в силу поправки к закону, регулирующему вопросы налогового вычета. Согласно нововведениям, инвесторы, активно участвующие в развитии образовательной сферы, получают право на инвестиционный налоговый вычет в полном объеме от потраченных средств.