Три сильных молитвы летней Казанской иконы Богоматери, которые помогут в самой сложной ситуации Елена ГалицкаяВ России и по всему миру Казанская икона Пресвятой Богородицы занимает особое место в сердцах верующих и почитается с особым благоговением.