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Три сильных молитвы летней Казанской иконы Богоматери, которые помогут в самой сложной ситуации

Три сильных молитвы летней Казанской иконы Богоматери, которые помогут в самой сложной ситуации

Три сильных молитвы летней Казанской иконы Богоматери, которые помогут в самой сложной ситуации Елена ГалицкаяВ России и по всему миру Казанская икона Пресвятой Богородицы занимает особое место в сердцах верующих и почитается с особым благоговением.

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