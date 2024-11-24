Shot: квартиру Ротару в Москве за 65 млн рублей сняли с продажи

Трехкомнатную квартиру певицы Софии Ротару сняли с продажи в Москве, сообщил Telegram-канал Shot.По данным канала, покупатели смотрели квартиру уехавшей из России артистки каждый день, однако никто не решился купить ее даже со скидкой в пять миллионов рублей.
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