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Shot: квартиру Ротару в Москве за 65 млн рублей сняли с продажи

Shot: квартиру Ротару в Москве за 65 млн рублей сняли с продажи

Трехкомнатную квартиру певицы Софии Ротару сняли с продажи в Москве, сообщил Telegram-канал Shot.По данным канала, покупатели смотрели квартиру уехавшей из России артистки каждый день, однако никто не решился купить ее даже со скидкой в пять миллионов рублей.

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Eduard
А чего нас не любить?
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