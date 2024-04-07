Министры иностранных дел Китая и Восточного Тимора провели переговоры

Наньнин, 4 апреля /Синьхуа/ -- Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И в четверг в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ провел переговоры с министром иностранных дел и сотрудничества Восточного Тимора Бендито душ Сантуш Фрейтасом.