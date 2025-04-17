Врач рассказала о полезных для фигуры рецептах пасхальных угощений

Снизить калорийность пасхального угощения можно, если отойти от классического рецепта. Как позволить себе отпраздновать Пасху, но при этом не навредить фигуре, "Известиям" рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
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